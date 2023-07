Ragusa eccelle nel mondo dello sport: atleti e campioni ricevuti al Comune. FOTO GALLERY

Il territorio di Ragusa continua a primeggiare nel panorama sportivo, grazie alle gesta e ai successi degli atleti locali che si distinguono in diverse discipline. Negli ultimi giorni, il sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo sport Simone Digrandi hanno ricevuto alcuni sportivi di spicco al Comune, per celebrare le loro straordinarie performance e condividere la gioia dei risultati raggiunti.

Jessica La Terra: Un trionfo nell’arco olimpico

Una delle prime atlete ad essere onorata dal sindaco e dall’assessore è stata Jessica La Terra, talentuosa arciera iblea. La Terra ha conquistato la medaglia d’oro individuale nella specialità arco olimpico sui percorsi tiro di campagna durante la XXII Coppa Italia delle Regioni 2023. Il primo cittadino ha espresso la sua ammirazione per questo risultato eccezionale, che dimostra ancora una volta come Ragusa sia una fucina di talenti sportivi. La Terra ha saputo imprimere il nome della città in un contesto nazionale, portando lustro e gloria alla comunità locale.

Triathlon della Padua Ragusa: Un gruppo di campioni

Un altro momento di grande orgoglio per la città è stato l’incontro con i sette atleti del Team Triathlon della Padua Ragusa. Questi straordinari sportivi, Sabrina Mazza, Rina Brugaletta, Enrico Sudano, Salvo Gennuso, Andrea Poidomani, Claudio Picchi e Antonio Occhipinti, hanno trionfato all’Ironman di Francoforte. L’Ironman è una delle competizioni più impegnative e prestigiose nell’atletica amatoriale per un triatleta, e il team della Padua Ragusa ha dimostrato un’eccezionale forza di volontà e determinazione per raggiungere questo traguardo. Il sindaco ha elogiato i ragazzi e riconosciuto l’impegno del presidente Alberto Iemmolo e del capitano Carmelo Spata, i quali hanno creduto nel progetto triathlon della Padua Ragusa, dando vita a una squadra di campioni.

Sveva Martorina: Campionessa italiana di danza sportiva

Non solo sport di resistenza ma anche danza sportiva, dove Ragusa ha visto emergere talenti come Sveva Martorina. La giovane ballerina ragusana si è aggiudicata il primo posto al Campionato Italiano di danza sportiva FIDS nella specialità latino-americano over 17, svolto a Rimini. Il sindaco ha sottolineato che il successo di Sveva non è solo motivo di gioia per la città, ma le ha anche garantito un posto per i prossimi campionati mondiali. La sua dedizione e passione per la danza sportiva sono un esempio di impegno e talento che ispira altri giovani aspiranti ballerini e sportivi.

Insegnamenti dello sport per la vita

Il sindaco Peppe Cassì, durante l’incontro con le allieve del Centro Studi Danza Mila Plavsic di Ragusa, ha condiviso alcune riflessioni sul valore dello sport nella formazione dei giovani. Ha sottolineato come lo sport non solo produca atleti di talento ma contribuisca anche a formare cittadini consapevoli e responsabili. Attraverso l’impegno, il rispetto e la perseveranza, gli atleti imparano importanti valori che si riflettono anche nella loro vita quotidiana. Le allieve Chiara Barone, Viola Ferreri, Ileana Emmolo, Daria Cavallo e Perla Rosa Criscione hanno sostenuto esami importanti e hanno avuto l’opportunità di iscriversi ai corsi accademici senza dover allontanarsi dalla loro famiglia, dimostrando determinazione e talento.