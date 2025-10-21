Ragusa e Siracusa unite per la pace: sit-in dei sindacati davanti alle Prefetture

Questa mattina, Ragusa e Siracusa hanno ospitato il sit-in organizzato dalla Ust Cisl Ragusa Siracusa nell’ambito della “Maratona per la Pace”. Le iniziative, coordinate dai dirigenti sindacali locali, hanno visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle federazioni sindacali, che hanno simbolicamente occupato le piazze davanti alle Prefetture dei due capoluoghi iblei. A Ragusa il sit-in si è tenuto in piazza Matteotti.

L’evento si è concluso con la consegna di un documento ai Prefetti, un gesto simbolico volto a ribadire l’impegno dei sindacati nella diffusione della cultura della pace e della solidarietà. “Parlare di pace non deve mai essere abbastanza – ha dichiarato il segretario generale della UST, Giovanni Migliore – e ogni giorno dobbiamo impegnarci nel nostro piccolo a diffondere questi valori”. A Ragusa, il documento è stato consegnato al Prefetto Giuseppe Ranieri.

Di seguito, riportiamo il documento per intero che è stato consegnato.

Eccellenza,

facendo seguito all’Ordine del Giorno approvato all’unanimità dal Comitato Esecutivo Confederale della Cisl in data 8 ottobre 2025, la Cisl Sicilia comunica l’avvio, su tutto il territorio regionale, delle iniziative previste nell’ambito della “Maratona per la Pace”, promossa dalla Confederazione.

L’iniziativa nasce dalla ferma condanna, da parte della Cisl, di ogni forma di guerra e di violazione dei diritti umani, e dall’impegno a promuovere la pace quale valore universale fondato sulla libertà, sulla giustizia sociale, sulla solidarietà e sulla fraternità tra i popoli.

La Maratona per la Pace si articolerà in una serie di momenti pubblici, di confronto e riflessione, organizzati dalle strutture territoriali della Cisl in Sicilia, in collaborazione con istituzioni locali, associazioni e realtà della società civile, in un percorso che intende valorizzare la partecipazione e la responsabilità condivisa per la costruzione di una convivenza pacifica. Nello specifico la Ust Cisl Ragusa Siracusa organizzerà una marcia silenziosa che, il prossimo 27 ottobre, si terrà a Siracusa, nella frazione di Cassibile, e alla quale hanno già aderito numerose Associazioni del territorio.

Il cammino regionale, che prenderà avvio nei prossimi giorni, confluirà nella grande manifestazione nazionale prevista a Roma per il 15 novembre 2025, a conclusione di un itinerario unitario che coinvolgerà l’intero Paese.

Nel segnalare l’avvio di tale iniziativa, si rappresenta la piena disponibilità della UST Cisl Ragusa Siracusa a ogni utile collaborazione istituzionale e di coordinamento sul territorio.

Alla presente ci pregiamo allegare il documento esitato dal Comitato Esecutivo della Cisl l’8 ottobre c.a. e il relativo volantino che la Cisl sta divulgando in tutti i territori.

