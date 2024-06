Ragusa e Siracusa protagoniste del programma “Casa Italia” su Rai 2

Dalla sorprendente tridimensionalità della Sicilia come terra chiave per la conoscenza dell’Italia al futuro del mondo dell’industria aerospaziale, questi i temi principali della puntata di “Casa Italia” in onda giovedì 27 giugno su Rai Italia, RaiPlay e Rai 2 in terza serata. In apertura si racconterà della Sicilia, una terra ‘chiave di tutto’, come scrisse Goethe, attraversando i vicoli di due città tra Barocco e Magna Grecia: Ragusa e Siracusa.

Due storie siciliane

Una narrazione diretta di queste due ‘storie siciliane’ dove il turismo, in numero sempre più crescente, vuole assaporare il racconto di un luogo, una possibilità oggi più che mai tangibile, come accade a Ragusa grazie all’idea di alcuni abitanti del luogo che hanno aperto le porte di casa proponendo un ‘tour personale’. Dal cordone che lega Ragusa a Ibla a quello tra le necropoli rupestri di Pantalica e la città di Siracusa. La storia, i popoli, la multiculturalità come rendere ancora più interessanti le vie d’accesso turistiche alla Sicilia e quali le possibilità per richiamare i giovani nel cuore del ‘profondo sud’? Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Francesco Italia, Sindaco di Siracusa e Giuseppe Cassì, Sindaco di Ragusa.

