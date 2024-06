Ragusa e Scicli prossime tappe del progetto “L’Italia in Cornice”

“L’Italia in Cornice”, il progetto nazionale ideato da Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, continua il suo viaggio per l’Italia con l’obiettivo di celebrare le bellezze italiane e sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche legate al riciclo della plastica. Dopo la tappa messinese del 2023, il Consorzio coinvolge nuovamente la Sicilia, raggiungendo le splendide località di Ragusa e Scicli.

Obiettivi del Progetto

Giovanni Cassuti, presidente di Corepla, ha dichiarato: “La Sicilia è un’isola ricchissima di bellezze, naturali e artistiche, che meritano di essere messe in cornice. Questo patrimonio inestimabile va valorizzato e protetto promuovendo attività virtuose capaci di favorire una maggiore cultura del riciclo nei cittadini e turisti. La plastica è una risorsa preziosa che, se correttamente raccolta e riciclata, può rinascere costantemente da sé stessa e trasformarsi in nuovi oggetti, rendendo concreto lo sforzo del cittadino”. Cassuti ha sottolineato l’importanza della provincia di Ragusa, che ha registrato 27 kg di plastica pro-capite nell’ultimo anno, un buon risultato rispetto alla media nazionale di 25 kg. Ha inoltre ribadito la necessità di continuare a puntare a nuovi traguardi attraverso una sinergia col territorio per creare una reale economia circolare.

Eventi e inaugurazioni

Alla presenza del sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, dell’assessore all’ambiente Mario D’Asta e di Giuseppe Ciraolo, Responsabile relazioni istituzionali Corepla, è stato inaugurato questa mattina in piazza San Giovanni a Ragusa l’arredo urbano dell’Italia in Cornice. Questo arredo, realizzato completamente in plastica riciclata, comprende una cornice e due pannelli contenenti dei QArt Code realizzati dall’artista Ale Giorgini. I QArt Code permettono a cittadini e turisti di accedere facilmente a tutte le informazioni su come conferire correttamente gli imballaggi in plastica nella raccolta differenziata urbana. Nel pomeriggio, la cornice e i pannelli saranno spostati a Marina di Ragusa in piazza Torre, una delle principali mete del turismo balneare in Sicilia.

Sempre nella giornata del 26 giugno, sarà inaugurata una seconda cornice a Scicli alle ore 19:00 presso via Francesco Mormina Penna, alla presenza del sindaco di Scicli Mario Marino.

Attività future

“L’Italia in Cornice” è solo il primo dei progetti che vedranno coinvolti i due comuni. Nelle serate del 28, 29 e 30 giugno, sul lungomare di Marina di Ragusa e nel centro di Scicli, Corepla realizzerà attività di sensibilizzazione per cittadini e turisti, offrendo informazioni sulla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica con la distribuzione di materiale informativo e gadget. In autunno verranno attivati nuovi progetti legati alle scuole, per promuovere ulteriormente la cultura del riciclo tra i più giovani.

