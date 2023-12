Ragusa è la quarta città più generosa d’Italia: 3 mila donazioni sulla piattaforma GoFundMe

Ragusa è la quarta città per numero di donazioni effettuate sulla piattaforma GoFundMe. E’ quanto emerge dallo studio effettuato dalla piattaforma stessa: la città iblea arriva, dunque, quarta in Italia. Di questi circa 2,7 milioni raccolti, grazie a 58 mila donazioni, nella sola Milano. La classifica delle città più generose vede al secondo posto Bologna con 19 mila donazioni, seguita da Firenze (15.500 donazioni) e Ragusa (3.000 donazioni).

I FONDI RACCOLTI

Nel 2023, l’Italia ha raccolto complessivamente 26 milioni di euro tramite 500 mila donazioni, dimostrando un notevole impegno verso cause solidali e urgenze. Questi fondi hanno sostenuto diverse iniziative, dalle emergenze come le alluvioni che hanno colpito diverse regioni del Paese, fino a campagne per la tutela dell’ambiente, il supporto alle attività economiche in difficoltà e persino progetti volti alla salvaguardia degli animali.

Inoltre, la piattaforma GoFundMe ha contribuito a livello globale, raccogliendo oltre 106 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da disastri naturali in tutto il mondo. Questi dati dimostrano la forza della solidarietà online e il potenziale delle donazioni per apportare un aiuto concreto e immediato a chi ne ha bisogno, sia a livello nazionale che internazionale.