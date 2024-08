Ragusa e la festa di San Giovanni: decine di migliaia di presenze, conclusi i festeggiamenti

La festa in onore di San Giovanni Battista a Ragusa è stata un evento straordinario, con una partecipazione massiccia di fedeli, che ha confermato la profonda devozione della comunità verso il patrono della città e della diocesi. Decine di migliaia di persone hanno affollato le strade del centro storico per la tradizionale processione serale, che ha visto prima l’incedere dell’Arca santa e poi del simulacro di San Giovanni, accompagnati dalle autorità civili, militari e religiose, guidate dal vescovo, mons. Giuseppe La Placa.

Una suggestiva processione

La processione ha percorso le principali vie della città, coinvolgendo intensamente i ragusani in un momento di profonda spiritualità. All’arrivo del simulacro in piazza San Giovanni, mons. La Placa ha rivolto un saluto ai fedeli, sottolineando l’importanza di invocare la benedizione del Signore su tutta la comunità. Nel suo discorso, il vescovo ha esortato i presenti a seguire la via indicata da San Giovanni, una via di gioia e speranza da contemplare e percorrere nel proprio cuore durante tutto l’anno.

A mezzanotte, i festeggiamenti hanno raggiunto il loro apice con un magnifico spettacolo pirotecnico, organizzato dalla ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari, che ha illuminato il cielo sopra il ponte San Vito, visibile da tutta la vallata Santa Domenica. La cittadinanza ha assistito allo spettacolo dai ponti vicini, chiudendo così in bellezza una giornata di intensa devozione.

Il pomeriggio era iniziato con una solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giambattista Diquattro, nunzio apostolico in Brasile, seguita dall’inizio della processione. L’uscita dell’Arca santa, seguita dai fedeli con i ceri votivi, ha dato il via alla solennità, culminata con l’uscita del simulacro del patrono, accolto con un festoso lancio di volantini colorati, il suono delle campane e uno spettacolo pirotecnico.

La processione ha visto la partecipazione delle principali figure religiose e civili della città, tra cui il vescovo di Ragusa, i canonici della Cattedrale, il clero, i religiosi e le religiose, tutti uniti in un atto di devozione collettiva. La serata si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale.

In mattinata, il solenne pontificale presieduto dal vescovo La Placa ha riunito il clero diocesano e le autorità civili e militari, rafforzando ulteriormente il senso di comunità e di fede. Il parroco ha infine ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dei festeggiamenti, rendendo omaggio alla loro dedizione e al loro impegno.

