Ragusa è in gara a Sanremo: Lorenzo Vizzini, l’autore di successo. Anche quest’anno firma per MrRain. A dicembre aveva scritto molti brani del nuovo album di Renato Zero

Il prossimo Festival di Sanremo vedrà ancora una volta un po’ di Ragusa sul palcoscenico. Una canzone in gara porta la firma del talentuoso cantautore ragusano Lorenzo Vizzini. L’artista è già noto per le sue numerose collaborazioni e anche per questa edizione del festival rinnova la sua collaborazione con Mr Rain, con il brano “Due altalene”. Lo scorso anno aveva cofirmato il cui brano “Supereroi” che ha raggiunto il terzo posto nella classifica del festival, guadagnandosi anche il titolo di terzo singolo più venduto del 2023 con 250 mila copie e ben 5 dischi di platino.

Lorenzo Vizzini, inizialmente noto da bambino per le sue abilità nel campo delle imitazioni, ha tracciato un percorso sorprendente verso il mondo del cantautorato. La sua versatilità si è manifestata nella scrittura di numerosi brani per artisti di fama nazionale, tra cui Ornella Vanoni e Renato Zero, oltre che per i suoi stessi dischi.

Lo scorso dicembre, Lorenzo Vizzini ha contribuito significativamente al nuovo album di Renato Zero, intitolato “Autoritratto”. L’album ha ottenuto un notevole successo, con ben 5 dei 13 brani firmati dal talentuoso autore ragusano. Tra le tracce si distingue “Il bellissimo niente”, che ha aperto i concerti di Renato Zero al Circo Massimo di Roma.

Il sodalizio tra Lorenzo Vizzini e Mr Rain continua a prosperare, e il brano in gara al Festival di Sanremo 2024 è intitolato “Due altalene”. Oltre alla sua stretta collaborazione con Mr Rain, Lorenzo Vizzini ha lasciato il suo segno anche in altri progetti musicali di rilievo. Ha curato la versione spagnola di “Supereroi”, cantata da Mr Rain insieme a un artista spagnolo. Altri brani di successo scritti dal talentuoso autore includono “La fine del mondo” col duetto Mr Rain con San Giovanni, e l’altro duetto di Mr Rain con Clara, anche lei quest’anno a Sanremo dopo aver superato le selezioni di Sanremo Giovani e dopo aver recitato nella serie “Mare fuori” anche se nasce come cantante.

In estate, Lorenzo Vizzini ha aggiunto un’altra importante ciliegina nella sua carriera, firmando come co-autore il brano “Rubami la notte” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Con un impressionante bagaglio di successi alle spalle e una carriera in costante ascesa, Lorenzo Vizzini è senza dubbio uno degli autori più promettenti e talentuosi nel panorama musicale italiano. La sua “presenza” in qualità di autore al Festival di Sanremo 2024 conferma il suo ruolo di rilievo nel mondo musicale italiano e la sua capacità di creare emozionanti e coinvolgenti pezzi musicali.