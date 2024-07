Ragusa e gli eventi sportivi: pubblicato il cartellone

Appena pubblicato, come fatto nel periodo gennaio – giugno 2024, il calendario degli eventi sportivi del secondo semestre luglio – dicembre, con tanti momenti dedicati allo sport, che è stato suddiviso questa volta per categorie:

Gli eventi: sfide di rilevanza regionale e di turismo sportivo nelle nostre spiagge, tra cui le tappe regionali di Beach Rugby e Beach volley e il grande evento regionale “Sabbie di Sicilia” di Beach Soccer tra sport musica e spettacolo; le gare podistiche che, come ogni estate, vedranno tantissimi partecipanti provenienti da tutta Italia (Barocco Race, Filippide, Randello Cross); il tradizionale appuntamento con il Raduno del Cavallo Ibleo; diverse gare presso il Maneggio Comunale e la Piscina Eva Paglia. E ancora, uno spazio dedicato alla danza sportiva iblea, con tutte le scuole ragusane: due palchi, due appuntamenti, uno il 30 luglio a Ragusa e l’altro il 12 agosto a Marina. Altre novità, l’ammissione di Ragusa tra le oltre 100 città d’Italia che parteciperanno alla giornata nazionale del 22 settembre “Sport City Day – La Repubblica del movimento” – con molteplici attività diffuse dedicate allo sport e al benessere, e tra le 36 tappe di “Cammino l’Italia” la staffetta nazionale di nordic walking che si terrà il 20 ottobre.

I tornei e i camp , sempre molto partecipati, per alcuni dei quali sono ancora possibili le iscrizioni, infatti sono state inserite le scadenze e i recapiti ai quali rivolgersi.

Gli approfondimenti, una novità di quest’anno. Sono previsti tre momenti di informazione programmati per l’autunno, di cui uno dedicato alle famiglie – su come scegliere il giusto sport per i propri figli, con l’intervento di una psicologa dello sport – e gli altri due, in collaborazione con lo Csen Comitato Provinciale Ragusa, dedicati rispettivamente sia ad ulteriori aggiornamenti sulla riforma dello sport per società sportive e commercialisti, sia a spiegare alle imprese le opportunità e i vantaggi fiscali del sostenere lo sport locale.

“Dopo il successo e i tanti numeri di partecipanti e turisti sportivi dello scorso semestre – sottolinea l’assessore allo sport Simone Digrandi –, sono felice di riproporre altri sei mesi pieni di sport, divertimento e coinvolgimento, che nei prossimi mesi potrebbe prevedere ulteriori novità come abbiamo fatto lo scorso semestre con un eventuale aggiornamento del calendario. Partiamo subito con una bella estate: la nostra spiaggia torna ad ospitare momenti sportivi di rilievo e in questo abbiamo coinvolto anche Punta Braccetto, grazie ad associazioni e attività commerciali, tornano anche le manifestazioni podistiche che coinvolgono tanto turismo sportivo e tanti tornei che coinvolgono centinaia di partecipanti. Tutto questo in attesa della seconda edizione di #outgether – il calendario di attività sportive all’aperto che pubblicheremo successivamente al termine della manifestazione di interesse.

Tra le novità, ho pensato di dedicare due palchi per due giornate a tutte le realtà ragusane di danza sportiva, e tre momenti in autunno ad approfondimenti dedicati a famiglie, società sportive ed imprese locali, che mi sembrano importanti. Un grazie a tutte le realtà con cui abbiamo dato vita a questo calendario, all’Ufficio Sport con cui abbiamo lavorato alle compartecipazioni e alla logistica, al personale con cui rendiamo disponibili le nostre strutture comunali, ai referenti del Centro Sportivo Le Sirene. Insomma, ce n’è quanto basta per continuare il 2024 sempre su ritmi elevati!”

Il calendario degli eventi si trova al seguente link:

https://www.comune.ragusa.it/it/events/grandi-eventi-sportivi-luglio-dicembre-2024

