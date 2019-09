Ragusa: convegno dell'accademia Carl Rogers sulla salute biopsicospirituale - Ragusa Oggi

Ragusa: convegno dell’accademia Carl Rogers sulla salute biopsicospirituale

Si terrà venerdì 27 settembre, alle 20, presso l’Accademia “Carl Rogers”di Ragusa il Convegno Studi “Voglia di Stare Bene. La salute biopsicospirituale tra fattori protettivi e fattori di rischio”. Il Convegno studi è gratuito ed aperto a tutti e sarà l’occasione per festeggiare l’anniversario d’apertura dell’Accademia.

Una serata di speciale benessere. Interverranno: dr Carmelo Impera psicologo e psicoterapeuta; dr Emanuele Caggia neurologo dell’Asp 7; dr Giovanni Ottaviano ematologo; dr Carmelo d’Amanti posturologo Università di Palermo.

«Non basta non soffrire di sintomi eclatanti e non avere dolori vari per poter dire di star bene –afferma il dr Carmelo impera Psicologo e Psicoterapeuta, Direttore dell’Accademia dell’Anima di Ragusa- occorre vivere una vita piena, giovane, dinamica, leggera, socialmente appagante, emozionalmente e mentalmente sana. Questa è vera Salute e qualità di vita! Occorre acquisire –prosegue lo specialista- un nuovo e diverso stile di vita, un “Easy Lifestyle”, per star bene e godere del dono della vita in pienezza! È necessaria una “conversione“ radicale, un cambiamento sostanziale, una trasformazione da operare, se vogliamo star bene. E questo non è assolutamente facile, né scontato che avvenga.

Tanta gente vive imprigionata dentro abitudini disfunzionali e mortifere, schiava di nevrotici automatismi mentali e comportamentali, ignara di stare bruciando tempo prezioso e sciupare vita. Il tempo non torna indietro e non restituisce mai ciò che stupidamente ci siamo lasciati sfuggire.

Tante persone -prosegue il dr Impera- che incontro nel mio lavoro si piangono addosso anziché operare una vera trasformazione, si lamentano continuamente anziché godere di ciò che hanno, non riescono a dare un “colpo di reni” e tornare a vivere, o forse iniziare a vivere, visto che non sono mai state serene e appagate. Quanti di noi possono dire di vivere una vita veramente appagata e felice? Molti di noi forse pensano che per star bene si debba cambiare lavoro, città, amici o partner, avere soldi e fortuna, ma non è così.

Tanta gente ricca e famosa ha chiuso la sua vicenda terrena con un terribile suicidio. Quello che proponiamo in questo convegno studi è un nuovo concetto di “Vita Piena”, di “Serenity & Wellness”, fondato su ciò che di meglio la scienza medica e psicologica ci suggeriscono oggi. Abbiamo invitato personale sanitario esperto nei vari ambiti che riguardano il corpo e la mente –conclude il dottor Impera-, per poter donare quei preziosi segreti che promuovono la salute biopsicospirituale».

Appuntamento per venerdì 27 settembre alle 20