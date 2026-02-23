Ragusa: contributi straordinari per imprese colpite dal Ciclone Harry

Il Comune di Ragusa, tramite l’Assessorato alla Protezione Civile, comunica l’apertura dell’avviso pubblico per i contributi straordinari destinati alle imprese danneggiate dal Ciclone Harry. L’iniziativa, approvata con DDG n. 405 del 18 febbraio 2026, è rivolta alle attività economiche e produttive che hanno subito perdite significative e sospensioni di attività durante gli eventi meteo avversi del 19, 20 e 21 gennaio 2026. I contributi riguardano esclusivamente i danni non coperti dall’avviso precedente relativo alle mareggiate del 3 febbraio 2026 e interessano i comuni elencati nell’Ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026, i contributi sono concessi senza alcuna verifica della regolarità contributiva, garantendo un accesso immediato alle risorse per le imprese colpite. Una misura pensata per velocizzare l’erogazione dei fondi e sostenere rapidamente la ripresa economica del territorio.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata all’indirizzo https://ap2127.regione.sicilia.it dalle ore 12:00 del 19 febbraio fino alle ore 12:00 del 27 febbraio 2026. L’avviso integrale è disponibile al link DDG n. 405 del 18.02.2026.

