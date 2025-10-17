Ragusa, condannato a 2 anni e 2 mesi il pensionato trovato con 160 giga di materiale pedopornografico

Condannato a 2 anni e due mesi di reclusione e ad una multa di 2000 euro il pensionato settantenne di Ragusa che era stato trovato in possesso lo scorso mese di maggio, di 160 gigabyte di materiale pedopornografico nell’ambito di una inchiesta complessiva che portò alla identificazione di otto persone. Furono tre gli arresti, e tra questi appunto il pensionato ragusano che si trova ristretto ai domiciliari da quella data.

L’indagine venne operata dai poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Catania, sul contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, con il coordinamento della Procura di Catania ed avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (CNCPO) del Servizio Polizia postale.

Nella udienza di ieri, il Gip presso il Tribunale di Catania, Carla Aurora Valenti, ha accolto la richiesta di rito abbreviato formulata dal difensore dell’uomo l’avvocato Vittorio Melfi invitando le parti alla discussione. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dell’anziano a 1 anno e 2 mesi di carcere e a 1250 euro di multa, con le attenuanti prevalenti sulll’aggravante della quantità di materiale rinvenuta, e tenendo conto dell’atteggiamento collaborativo e rescipiscente dell’uomo. Poi la camera di consiglio al termine della quale il giudice ha pronunciato la sentenza di condanna che si è rivelata superiore alle richieste della pubblica accusa.

