Ragusa celebra San Paolo Apostolo

Si celebra oggi la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Domani, la parrocchia di via Umberto Giordano a Ragusa festeggerà con una serie di eventi dedicati all’apostolo Paolo, culminando nella processione con il venerato simulacro dell’apostolo delle genti.

La giornata inizierà alle 9 con la santa messa officiata da don Giovanni Nobile. Alle 11, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal parroco, sacerdote Mauro Nicosia, seguita a mezzogiorno dal suono festoso delle campane.

Nel pomeriggio, alle 18, il corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiaramonte Gulfi farà un giro per il quartiere. Alle 18:30 si terranno la preghiera del Rosario e la recita dei Vespri. La santa messa delle 19:30 sarà presieduta dal vicario generale della diocesi, sacerdote Sebastiano Roberto Asta.

La processione con il venerato simulacro dell’apostolo Paolo inizierà alle 20:30, seguendo questo percorso: via Giordano, via Paisiello, via Paganini, via Leoncavallo, via Criscione Lupis, via Castagno, via Quercia, via Meucci, via Ferraris, via Fermi, via Volta (dove ci sarà una sosta), via Quercia, via Eucalipto, via Galvani, via Spallanzani (altra sosta), via Murri, via Sciesa, via Pellico, via 2 Giugno e infine via Giordano. Al termine della processione, il simulacro sarà riposto nella sua nicchia e seguirà uno spettacolo pirotecnico a cura della ditta Pirotecnica Iblea di Lorenzo Massari.

Ieri, intanto, c’è stato un grande successo per la XX edizione della sagra della pizza e per il cabaret con Massimo Spata, offerto dal Libero consorzio comunale di Ragusa. La serata è stata arricchita da giochi e gonfiabili per bambini e ragazzi, rendendo l’evento ancora più divertente per tutta la comunità.

