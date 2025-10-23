Ragusa celebra i 60 anni della parrocchia del Sacro Cuore: quattro giorni di festa, riflessione e comunità

Ragusa si prepara a festeggiare un traguardo importante: il 60° anniversario della parrocchia del Sacro Cuore, conosciuta dai cittadini con l’appellativo di “Gesuiti”. Le celebrazioni prenderanno il via lunedì 27 ottobre alle 19:30 con la catechesi di don Davide Paglia, assistente regionale adulti di Azione Cattolica, sul tema “Quale parrocchia oggi”.

L’incontro sarà un’occasione per i fedeli di confrontarsi sulle tematiche più delicate della vita parrocchiale, con l’obiettivo di creare un modello di condivisione in grado di rispondere alle esigenze della comunità.

Nei giorni successivi, le celebrazioni proseguiranno con la partecipazione del vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa, e vedranno la presenza dei sacerdoti che hanno prestato servizio nella parrocchia del Sacro Cuore, mettendo in evidenza i momenti salienti della sua storia e il contributo dato alla comunità cittadina.

“Sono giorni di letizia e di riflessione allo stesso tempo – spiega il parroco, Marco Diara –. Il sessantesimo anniversario rappresenta un traguardo importante. Nel frattempo, i lavori di ristrutturazione della chiesa proseguono: l’iconica cupola è stata già riqualificata e continuerà ad attirare l’attenzione della cittadinanza. Queste giornate serviranno anche a definire le linee guida per il futuro della parrocchia, per rendere gli spazi più moderni e funzionali alle esigenze dei fedeli”.

