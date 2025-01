Ragusa candidata a essere tra le Città Europee dello Sport 2027

Ragusa punta a diventare “Città Europea dello Sport 2027”. Lo ha annunciato il sindaco Peppe Cassì, ricordando che la candidatura è stata confermata nel corso dell’Assemblea Nazionale Anci di Torino lo scorso novembre. L’anno 2027 rivestirà un significato speciale per la città, in quanto segnerà il centenario della sua istituzione come capoluogo di provincia, la riunificazione tra Ragusa Superiore e Ragusa Ibla, e il 25° anniversario del riconoscimento Unesco.

Avviati i lavori preliminari

Dallo scorso novembre, l’Amministrazione comunale ha avviato i lavori preliminari per la redazione del dossier di candidatura, un documento dettagliato che illustrerà il panorama sportivo locale, le infrastrutture esistenti e i progetti in corso, inclusa la futura cittadella dello sport. La partecipazione attiva delle associazioni e delle realtà sportive del territorio sarà fondamentale per definire un programma condiviso, volto a valorizzare lo sport come strumento di integrazione sociale, benessere fisico, crescita economica e attrattività turistica.

L’assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha sottolineato che il riconoscimento di “Città Europea dello Sport” rientra tra i titoli assegnati da ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, che premia i Comuni impegnati nella promozione delle attività sportive. Mentre Saragozza sarà la Capitale Europea dello Sport 2027, Ragusa ambisce a ricevere questo prestigioso riconoscimento per la sua categoria, attraverso un percorso di sviluppo e valorizzazione del tessuto sportivo locale.

Per favorire la massima condivisione di idee e proposte, mercoledì 5 febbraio 2025, alle ore 18:30, si terrà una prima assemblea programmatica nella Sala Conferenze della Zona Artigianale, in Via On.le Corrado Diquattro. L’incontro sarà moderato dall’assessore Digrandi e vedrà gli interventi istituzionali del sindaco Peppe Cassì, della commissaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Patrizia Valenti, del sindaco di Seregno (Città Europea dello Sport 2025) Alberto Rossi e del presidente della delegazione ACES italiana Vincenzo Lupattelli.

L’assemblea è aperta a tutte le istituzioni locali, ai rappresentanti di comitati, federazioni ed enti di promozione sportiva, alle associazioni sportive e culturali, agli atleti, ai referenti del mondo accademico e scolastico, nonché agli enti del terzo settore e a chiunque sia interessato a contribuire a questo progetto.

