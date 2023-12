Ragusa Calcio perde contro il Città di Sant’Agata

Il Ragusa calcio non è riuscito a proseguire la serie positiva di sette risultati utili consecutivi e ha perso contro il Città di Sant’Agata, che è riuscito a portare a casa tutti e tre i punti dall’Aldo Campo di contrada Selvaggio. La partita di ieri avrebbe potuto terminare con qualsiasi risultato e la squadra di casa ha molte ragioni per rammaricarsi, soprattutto per non essere riuscita a sbloccare il punteggio nella prima metà del gioco, oltre ad aver subito il gol di Nagy al 69′, quando il Ragusa stava spingendo per cercare di passare in vantaggio.

Dopo il gol subito, il Ragusa ha cercato freneticamente di pareggiare, ma il risultato è rimasto invariato. Anzi, gli aquilotti azzurri hanno rischiato di subire un ulteriore gol, essendo spinti in avanti per cercare il pareggio. Nel finale, nonostante il grande sforzo offensivo, non è successo molto.

Il commento del mister Giovanni Ignoffo è stato incentrato sulla partita aperta, specialmente nella prima parte e all’inizio della ripresa, durante la quale poteva succedere di tutto. Tuttavia, la squadra non è riuscita a far pendere la situazione dalla propria parte. Il mister ha anche espresso qualche recriminazione su situazioni dove è mancato l’ultimo passaggio e ha menzionato un intervento contestato in area di rigore del Città di Sant’Agata su Bamba.

Nonostante la sconfitta, Ignoffo ha elogiato l’atteggiamento dei suoi ragazzi, sottolineando che hanno cercato di dare il massimo. Il mister ha evidenziato anche il silenzio nel camerino dopo la partita, notando la delusione e la tristezza dei giocatori per non essere riusciti a ottenere il risultato desiderato.

Il Ragusa osserverà il turno di riposo durante le partite infrasettimanali di mercoledì e tornerà in campo il 7 gennaio, dopo le festività natalizie, giocando ancora una volta in casa contro la capolista Trapani.