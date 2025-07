Ragusa brinda al futuro: arriva la I edizione del “Barocco Wine Festival”

L’associazione “Strada Del Vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco Al Liberty” è lieta di annunciare la I edizione del “Barocco Wine Festival” che si terrà domani sabato 19 luglio 2025 nel cuore del centro storico della città, tra Piazza Matteotti e il cortile del Palazzo della Prefettura.

L’iniziativa è nata dalla sinergia con il Comune di Ragusa, l’Assessorato ai centri storici su proposta dell’Associazione “Strada Del Vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco Al Liberty“. Prezioso supporto è stato fornito dall’intera filiera vitivinicola locale, con il contributo dell’Enoteca Regionale di Sicilia – Sede del Sud-Est e del Consorzio di tutela Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC, nonché da Enjoy Barocco e dalla partecipazione delle attività locali ragusane del centro storico, riunite dal Cen­tro com­mer­cia­le na­tu­ra­le “I Tre Ponti”, che hanno proposto un piano di accoglienza per i winelovers. Tra i Ccn che hanno promosso l’iniziativa vi sono: la Libreria Flaccavento, Clab, La Grotta, Taberna Dei Cinque Sensi, Bottega Cappellani, So, P43 Sicilian Suites, Konza. A fianco dell’iniziativa anche il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Banca Agricola Popolare di Sicilia e AXIO Insurance Broker.

Il “Barocco Wine Festival” è stato ideato non solo per valorizzare il connubio tra il patrimonio artistico e le eccellenze enogastronomiche, ma per offrire una progettazione e pianificazione più ampia della proposta turistica del Sud-Est Sicilia: da una parte si intendono celebrare i vent’anni della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) del Cerasuolo di Vittoria, dall’altra si mira a dimostrare come una proposta turistica nodale, condivisa e integrata tra più filiere e settori sia fondamentale per la rigenerazione del territorio e dei centri storici, sempre nell’ottica di un impatto socio-economico non indifferente.

Il percorso del “Barocco Wine Festival” condurrà i partecipanti in un viaggio sensoriale a 360° che si muove dall’arte, alla musica, attraverso la cultura del vino. Le suggestive location del centro storico di Ragusa faranno da cornice grazie anche all’apertura straordinaria di importanti poli culturali e musei cittadini come Palazzo Garofalo con la mostra “Gli Egizi e i Doni del Nilo” del Museo Egizio di Torino , Palazzo Zacco – Museo della Città e Palazzo di Città – Museo Civico L’Italia in Africa.Dal vino all’arte si potrà vivere il Barocco in un’esperienza culturale completa, arricchita da un’atmosfera vibrante con la musica di Gino Nobile, Emilio Assenza ed Emanuela Basile.

Inoltre, nella sua I edizione il “Barocco Wine Festival” vedrà la partecipazione di ben 22 cantine, che offriranno degustazioni di altissima qualità ad espressione di un terroir unico: Akrille, Arianna Occhipinti, Avide, Tenuta Bastonaca, Casa Grazia, Catalano, Cortese, COS, Donnafugata, Feudi del Pisciotto, Gulfi, Gurrieri, Horus, Manenti, Mikale, Planeta, Santa Tresa, Tenute Navarra, Tenute Senia, Terre di Giurfo, Valle dell’Acate, Valle delle Ferle.

Il programma si arricchisce con tre Masterclass esclusive, condotte da Giada Capriotti e pensate per approfondire la cultura del vino e le storie dei nostri maestri vignaioli, con focus dai bianchi e bollicine, ai più celebri rossi, dal Frappato al Cerasuolo di Vittoria.

«Il Festival» – ha dichiarato il Presidente Marco Parisi – «è stato concepito anche per infondere fiducia nei giovani imprenditori, incoraggiandoli a rimanere in questa terra ricca di opportunità e di fare networking, costruendo una proposta enoturistica più funzionale e integrata. Pertanto, attraverso iniziative progettuali come il “Barocco Wine Festival”, in sinergia con il Comune di Ragusa, si sta cercando di operare attivamente in ottica di buone prassi e di rigenerazione urbana, intendendola non solo come recupero e riqualificazione di spazi, ma come un processo profondo che punta sulla sostenibilità socio-economica, nonché sulla collaborazione di più filiere produttive». Il successo di tali “prospettive rigenerate” si fonda sul sentirsi parte della comunità e sull’ingaggio attivo di tutti gli attori del territorio, nell’ottica di rispondere sempre più prontamente alle nuove sfide del futuro.

Elemento distintivo del concept del Festival è, infatti, la rete tra pubblico e privato che si è riuscita a raggiungere. Inoltre, numerose attività commerciali e di accoglienza del territorio hanno aderito all’iniziativa, creando sinergie e offrendo sconti e agevolazioni esclusive per i “winelovers” che parteciperanno all’evento, e contribuendo così a valorizzare l’animazione e cooperazione territoriale: se ai vini ci penseranno le cantine, a tutto il resto – e sempre in collaborazione con il Comune di Ragusa – ci penseranno i ristoratori e i gastronomi del centro storico riuniti dal Cen­tro com­mer­cia­le na­tu­ra­le “I Tre Ponti”. Non rimane che vivere il centro storico, nell’atmosfera della I edizione del Barocco Wine Festival, sabato 19 luglio.

