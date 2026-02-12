Ragusa: arrestato 18enne con arma clandestina e droga

Una fuga spericolata e un intervento tempestivo della Polizia hanno portato all’arresto di un giovane di 18 anni, residente a Catania, per detenzione di arma clandestina, spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Volante della Questura di Ragusa durante i consueti servizi di controllo del territorio, quando gli agenti hanno notato un’auto sospetta il cui conducente, alla vista della pattuglia, ha tentato di eludere il controllo con una guida pericolosa. Poco dopo la vettura è stata fermata e il giovane identificato.

Nel corso della perquisizione personale e del veicolo sono stati rinvenuti un’arma a salve modificata e pronta a sparare, corredata da munizionamento, e circa 100 grammi di hashish e cocaina. Il materiale sequestrato è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa. Il giovane, arrestato in flagranza di reato, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

