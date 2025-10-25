Ragusa: Amnesty International incontra la città sui diritti umani in Palestina

Il Gruppo 228 di Amnesty International Ragusa organizza un incontro pubblico per approfondire la situazione dei diritti umani in Palestina, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 18:00 presso il Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” (via G. Matteotti, 61 – Ragusa).

L’evento vedrà la partecipazione di Tina Marinari, coordinatrice campagne di Amnesty International Italia, che presenterà il rapporto: “Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza”.

Il documento, frutto di nove mesi di ricerche sul campo (ottobre 2023 – luglio 2024), raccoglie testimonianze dirette di 212 persone, tra cui sopravvissuti, operatori sanitari e autorità locali palestinesi. Amnesty International ha inoltre analizzato immagini satellitari e dichiarazioni di funzionari israeliani, concludendo che Israele ha commesso e continua a commettere atti riconducibili al crimine di genocidio, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio.

“Israele ha deliberatamente inflitto alla popolazione palestinese di Gaza condizioni di vita insopportabili, trattandola come un gruppo subumano non meritevole di diritti umani e dignità, con l’intento di distruggerla fisicamente.” — Agnès Callamard, Segretaria generale di Amnesty International

L’iniziativa si colloca in un momento cruciale, all’indomani del cosiddetto “piano di pace”, per riflettere sulle responsabilità storiche e sulle prospettive di giustizia e riconciliazione. Amnesty International ribadisce l’importanza di garantire verità, riparazione e rispetto dei diritti umani, affinché la pace sia fondata su giustizia, dignità e diritto internazionale.

Ingresso libero

