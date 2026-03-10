Ragusa alza il volume per Niscemi: il rock scende in campo contro il fango

A distanza di poche settimane dai gravi dissesti idrogeologici che hanno colpito il cuore di Niscemi tra gennaio e febbraio 2026, la risposta della vicina Ragusa non si è fatta attendere, declinandosi in un grande evento di partecipazione collettiva previsto per venerdì 13 marzo.

L’appuntamento, fissato per le ore 19:00 presso la Scuola dello Sport “Giambattista Cartia”, non è una semplice rassegna musicale, ma un’operazione di welfare comunitario promossa dall’Associazione Lib(e)ri a Ragusa. L’obiettivo è ambizioso quanto necessario: offrire un supporto diretto alle quasi cento famiglie che, ancora oggi, vivono la condizione di sfollate, private non solo della propria dimora ma spesso di beni quotidiani essenziali, dagli elettrodomestici alle attrezzature per lo studio dei figli.

Un cartellone tra storia del rock e nuove sensibilità

La scelta artistica per la serata di via Magna Grecia riflette la volontà di unire mondi apparentemente distanti sotto la bandiera della solidarietà. Il programma si distingue per un eclettismo raro:

Il Progressive d’autore: Spicca la partecipazione di Bernardo Lanzetti . La sua presenza porta sul palco ragusano il prestigio di una carriera legata a pietre miliari come la PFM e gli Acqua Fragile, offrendo un momento di alta caratura tecnica e storica.

Spicca la partecipazione di . La sua presenza porta sul palco ragusano il prestigio di una carriera legata a pietre miliari come la PFM e gli Acqua Fragile, offrendo un momento di alta caratura tecnica e storica. L’energia dei tributi: Il rock più viscerale sarà rappresentato dai Back in Hell (tributo AC/DC), dai Biscuits Out Machine con il loro repertorio anni ’70 e dalle atmosfere vintage degli Hot Shot Rockabilly .

Il rock più viscerale sarà rappresentato dai (tributo AC/DC), dai con il loro repertorio anni ’70 e dalle atmosfere vintage degli . Contrasti e vinili: Ad arricchire la serata contribuiranno le selezioni musicali di Gino Nobile e l’inedito contrappunto vocale dei bambini del Coro Mariele Ventre, la cui partecipazione aggiunge una dimensione di speranza e delicatezza all’intero evento.

Oltre lo spettacolo: la testimonianza

A dare voce alle necessità del territorio sarà il primo cittadino di Niscemi, Massimiliano Conti. Il suo intervento servirà a focalizzare l’attenzione dei presenti sulla realtà dei fatti: una comunità che, nonostante le transenne e i sopralluoghi ancora in corso nel centro storico, sta lottando per ricostruire il proprio tessuto sociale.

L’evento è a ingresso libero, una scelta ponderata per permettere la massima affluenza. Tuttavia, il fulcro della serata risiede nella libera sottoscrizione: ogni contributo raccolto sarà destinato all’acquisto di beni materiali per le famiglie colpite, trasformando così il costo di un biglietto simbolico in un aiuto immediato e concreto.

© Riproduzione riservata