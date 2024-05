Ragusa: al Teatro Tenda un evento contro il bullismo e il cyberbullismo. Ci sarà anche Leo Gassman

Il 10 maggio 2024, alle 10, presso il Teatro Tenda si terrà l’evento di chiusura rivolto al territorio di Ragusa del Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana “1 nessuno 100giga”.

Un progetto che prende spunto dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 che ha apportato delle innovazioni nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, attribuendo a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precise. Da qui la Regione Siciliana con la Legge n. 27 del 19 novembre 2021 ha inteso contrastare detti fenomeni, sostenendo in particolare i soggetti più fragili.

In attuazione della citata legge, l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, con D.D.G. n. 2829 del 29/12/2022 del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana, ha finanziato il “Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana” elaborato dall’USR per la Sicilia. Il Progetto pilota “1 nessuno 100giga” nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo con azioni formative coordinate per studenti, genitori e docenti attraverso un approccio sistemico e integrato tra scuole e territorio.

Il progetto, che a livello territoriale è stato coordinato dal CTS provinciale coordinato dalla Direzione Didattica Paolo Vetri, si è avvalso della collaborazione di partner come Telefono azzurro, associazioni “Carolina” e “Mabasta”, del contributo di associazioni locali e del patrocinio e della collaborazione del Comune di Ragusa, anche con l’intento di veicolare il messaggio sociale, a partire dalla valorizzazione del territorio e del patrimonio locale. Sono state realizzate attività di formazione e informazione in tutte le scuole della provincia, rivolte agli studenti del primo e del secondo ciclo, ai docenti e ai genitori.

Tutti uniti per combattere insieme il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso la creazione di una conoscenza e di una coscienza condivisa.

Un risultato importante del progetto è stata l’attivazione lo scorso 10 aprile del numero verde 800280000, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, dedicato a bambini e adolescenti, per ascolto, supporto e consulenza orientativa gratuita a minori e adulti in merito alle problematiche di bullismo e cyberbullismo, a cura di Fondazione ONLUS Telefono Azzurro.

Il servizio telefonico viene implementato da una live chat sul sito del progetto al seguente indirizzo: https://www.1nessuno100giga.it/

Il progetto è alla fase finale, e giorno 10 Maggio alle 10 presso il Teatro Tenda di Ragusa, esperti, partner del progetto e soprattutto testimonial del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica e dello sport come Leo Gassman attore e cantautore italiano, Francesco Panarella noto al grande pubblico come Cucciolo, uno dei protagonisti di Mare Fuori, Vincenzo Ferrera che interpreta Beppe, l’educatore di Mare Fuori, e altri ospiti favoriranno il confronto e la riflessione con gli studenti avvalendosi della ricchezza delle esperienze e dei vissuti di ciascuno.

© Riproduzione riservata