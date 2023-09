Ragusa: a fuoco la segatura di un silos in un’azienda d’arredamento. Incendio anche a Modica vicino all’istituto Archimede

Vigili del fuoco in azione presso una ditta nella zona industriale di Ragusa che produce arredamento in legno. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un silos contenente segatura. La situazione è tenuta sotto controllo dal personale Vigilfuoco.

Le due squadre del vigili del fuoco, coordinate da Marco Gurrieri, ispettore antincendio, hanno spento le fiamme e stanno svuotando il silos per evitare che l’incendio possa ‘covare’ e riesplodere. Nessun danno alle persone o ad altre strutture. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le causa dell’incendio stesso.

Intanto è stato concluso un intervento di spegnimento di sterpaglie, di lieve entità vicino all’Istituto Archimede di Modica.