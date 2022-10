Raddoppio Ragusa – Catania, ammesse le imprese. In quattro anni avremo l’autostrada. Si lavora all’affidamento

Ancora positivi passi in avanti per il progetto di raddoppio della Ragusa – Catania. Secondo fonti accreditate l’Anas ha infatti svolto le procedure per l’ammissibilità delle imprese che hanno partecipato alla gara d’appalto per i quattro lotti funzionali. E ci sono delle buone notizie perché in mezzo ci sono anche imprese molto grosse, italiane, che dunque fanno pensare che si potrà andare spediti senza grossi intoppi visto che si riducono di parecchio i rischi di fallimento.

Per i primo lotto sono state ammesse sette imprese, mentre sono sei le aziende ammesse per il secondo lotto. In totale cinque a testa, invece, per terzo e quarto lotto. Adesso scatteranno le prossime procedure che porteranno, in teoria entro l’anno, all’aggiudicazione vera e propria con un impresa per ciascun lotto. Per evitare problemi chi vincerà in un lotto non potrà aggiudicarsi un altro lotto. Dal 2023 dunque l’apertura dei cantieri e, da cronoprogramma, in 4 anni la “famosa” autostrada Ragusa – Catania. foto di repertorio