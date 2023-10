Raccoglie le olive ma cade dall’albero. Uomo trasferito in elisoccorso

Incidente domestico poco dopo le 13 di oggi nel territorio di Donnalucata. Un uomo di 59 anni, stava raccogliendo le olive. Con l’aiuto di una scala si era arrampicato su un albero ma ha perso l’equilibrio precipitando pesantemente al suolo, senza riuscire a frenare la caduta.

Ha sbattuto il capo e la schiena. Stando alle prime informazioni, non corre pericolo di vita ma in via precauzionale è stato allertato l’elisoccorso che ha imbarcato l’uomo e lo ha trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Donnalucata. foto di repertorio