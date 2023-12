Quinta vittoria consecutiva under 19 Pro Ragusa nel campionato juniorer

Quinta vittoria di fila La marcia dell’under 19 del Pro Ragusa prosegue spedita. Al cospetto di una modesta, ma combattiva Sanconitana, i ragazzi di Di Mauro, pur partendo male, rimediano immediatamente allo svantaggio, gestendo poi il resto della gara. A segno sono andati il bomber Mezzah, autore di un tripletta, poi Cerminara e Baglieri, rispettivamente doppietta per loro, Samuele Cilia e Simone Lo Presti per il 9-2 finale. Adesso il Pro Ragusa osserverà l’ennesimo turno di riposo, per poi riprendere il campionato il 18 dicembre, in quel di Comiso, contro il temibile Vittoria FC.