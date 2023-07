Quiete pubblica, sicurezza urbana ed incolumità delle persone. Da oggi e fino al 30 settembre l’ordinanza del sindaco di Ispica

Pulizia, decoro, sicurezza e buon riposo. Condizioni che si cercano nei mesi estivi e per i quali il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, ha emanata proprio oggi un’ordinanza che regolamenta la vita nella cittadina iblea ma anche lungo tutta la fascia costiera che và da Santa Maria del Focallo a Marina di Marza.

Somministrazioni alcoolici.

A chi vende alcoolici ai minori di 18 anni una sanzione fra i 250 ed i mille e 500 euro. Gli esercizi, i circoli e coloro che somministrazione bevande in spazi pubblici non potranno esercitare dalle 3 alle 6 del mattino: vietata, quindi, la vendita. Per gli esercizi di vicinato il divieto è imposto dalle 22 alle 6 del giorno successivo. In mancato rispetto di questi orari è prevista una sanzione amministrativa fra i 5mila ed i 20mila euro. Per quanto riguarda i distributori automatici è stato posto il divieto dalle 24 alle 7 del mattino; sanzioni in caso di mancato rispetto per somme che variano da 5mila ai 30mila euro oltre che la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

Regolamentazione emissioni sonore.

Autorizzate le emissioni sonore da domenica a giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alla mezzanotte e mezza; nella notte di venerdì su sabato dalle 10 alle 13 e dalle 18 alla 1.30. Il sabato notte su domenica mattina dalle 10 alle 13 e dalle 18 alla 1.30. Lo stesso orario è stato fissato per le serate del 10, 14 e 15 agosto.