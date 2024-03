“Questo non è amore…”: il camper della polizia a Ragusa per sensibilizzare contro la violenza di genere

Un camper, la polizia, un momento per sensibilizzare i cittadini contro la violenza di genere. E’ stata questa l’iniziativa messa in atto dalla polizia di Ragusa in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne presso un noto centro commerciale della città di Ragusa. “Questo non è amore…” è questo il nome della campagna permanente contro la violenza sulle donne. Il camper attrezzato della polizia di stato ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini su una nuova cultura di genere e di incoraggiare le donne a superare la paura e a denunciare le violenze subite.

L’EVENTO

Durante l’evento, è stata presente una equipe specializzata di esperti composta da funzionari e personale della polizia di Stato operanti nei settori specializzati nella trattazione della delicata tematica della violenza di genere.

Durante l’iniziativa, è stato distribuito il volantino pieghevole informativo realizzato dalla Direzione Centrale Anticrimine nel contesto della campagna “Questo non è amore”, contenente numeri utili per segnalare ogni forma di disagio o emergenza, informazioni per riconoscere i primi segnali di violenza e indicazioni sugli strumenti legali previsti per proteggere le vittime di maltrattamenti e violenza.

© Riproduzione riservata