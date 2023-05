Questo lunedì iniziano i lavori della Ragusa – Catania. Data epocale. Arriva anche Salvini

In verità i lavori sono già iniziati in sordina con le prime attività di cantiere, ma questo lunedì 22 maggio sarà un po’ la data “ufficiale” in cui prenderanno il via gli interventi per procedere al raddoppio della Ragusa – Catania. Si, nonostante tutto, nonostante i decenni di attesa, le centinaia di morti, le proteste, le promesse, gli intoppi burocratici, c’è finalmente una data che resterà epocale per la provincia di Ragusa e in generale per il Sud Est siciliano.

Ed è proprio questo lunedì 22 maggio. Domani infatti, alle ore 11,15, si svolgerà un vertice in occasione dell’avvio dei lavori di quella che sarà la nuova Ragusa – Catania, un’autostrada che forse è di seconda categoria ma che spezza quell’atavico isolamento che ha contraddistinto l’area iblea. Presso la sede catanese della Regione interverranno il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vice Commissario Straordinario del Comune di Catania, Bernardo Campo, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, i prefetti di Catania, Maria Carmela Librizzi, e Ragusa, Giuseppe Ranieri, per Anas, il presidente Edoardo Valente e l’amministratore delegato, Aldo Isi.

E’ il via ufficiale che segna il via anche ai cantieri che si rifanno a quattro differenti lotti mandati in appalto. L’opera prevede un investimento complessivo pari a 1 miliardo e 434 milioni di euro, importo che include il piano di monitoraggio ambientale in corso d’opera, gli oneri relativi alla sicurezza e quelli relativi al protocollo di legalità. Il finanziamento dei quattro lotti arriva dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, da risorse di Anas e, limitatamente al lotto 2, anche in parte da fondi della Regione Siciliana Poc 2014-2020.

L’appalto è stato aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 20 punti alla componente prezzo e un massimo di 80 punti alla componente qualitativa. L’avvio delle prime attività di cantierizzazione (recinzione delle aree, costruzione delle baracche di cantiere) è già avvenuto lungo i vari lotti e si è proceduto già alle fasi di esproprio. Ci vorranno circa quasi 4 anni per la costruzione dell’interno raddoppio.

I lotti 1 e 3 prevedono una durata dei lavori pari a 1.005 giorni (comprensivi di 195 giorni per andamento stagionale sfavorevole), mentre per i lotti 2 e 4 sono previsti 1.190 giorni (comprensivi di 225 giorni per andamento stagionale sfavorevole). Ed intanto si guarda anche all’apertura dei lotti autostradali che dovrebbero giungere fino a Modica da Pozzallo-Ispica per l’autostrada Siracusa – Ragusa – Gela. Sembra che il tratto fino a Modica aprirà entro metà luglio.

E’ quanto ha assicurato l’assessore regionale Aricò rispondendo ad un’interrogazione del parlamentare Pd, Nello Dipasquale che chiedeva informazioni anche sul resto dei lotti, ad esempio quelli fino a Scicli. “Mentre a breve dovrebbe aprire il tratto Ispica-Modica dell’autostrada Siracusa-Gela, c’è un finanziamento da 350 milioni di euro per il tratto da Modica a Scicli di cui non si sa più nulla. Chiedo all’assessore Aricò di verificare – ha detto in aula Dipasquale – Ho ricordato al Governo e all’Aula tutta che, ovviamente, lo scopo è quello di arrivare fino a Gela, quindi ho sollecitato l’avvio della procedura per il lotto 10, quello che arriva alla città di Vittoria”. fonte Michele Barbagallo – La Sicilia

LE REAZIONI

“Dalla promessa strappata al governo Conte nel marzo 2019, alla mia nomina a commissario nel marzo 2021 da parte del ministro Giovannini: non ci siamo fermati un solo giorno per procedere, d’intesa con l’Anas, alla redazione e approvazione del progetto esecutivo (febbraio 2022)” dell’autostrada Ragusa-Catania, “e alla pubblicazione del bando di gara (marzo 2022), che abbiamo dovuto ripubblicare (agosto 2022) per l’avvenuta revisione dei prezzi. Ho lasciato la guida della Regione nella serena consapevolezza di avere mantenuto un altro importante impegno per un’opera attesa dai siciliani da oltre trent’anni. Avanti così”. Lo scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.