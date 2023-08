Questa sera a Modica il rito della Pasqua di Maria

A Modica, nella chiesa collegiata di S. Maria di Betlem, si celebra stasera la festa dell’assunzione di Maria.

Un momento di grande importanza per i cristiani, in cui si celebra l’assunzione della Beata Vergine Maria.

Il rito del transito della Beata Vergine Maria, noto anche come la “Dormitio Mariae”, secondo il dogma, vuole che Maria non sia morta, ma che sia stata assunta in cielo con l’anima e il corpo mentre dormiva.

Questo momento sarà celebrato attraverso uno storico simulacro realizzato da Bongiovanni Vaccaro, che rappresenta il momento della dormizione, un simulacro è particolarmente importante per la comunità di S. Maria di Betlem e per la città di Modica.

Il programma dei festeggiamenti

Lunedì 14 Agosto 2023, ore 20.00: Rito del “Transito-Pasqua” della Beata Vergine Maria.

Martedì 15 Agosto 2023, ore 20.00: Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Durante questa solennità, si terrà una messa solenne in suffragio dei giovani defunti. I nomi dei defunti saranno ricordati e affidati all’intercessione della Madonna Assunta. I familiari dei defunti deporranno un cero davanti al simulacro della Madonna, probabilmente come segno di preghiera e commemorazione.

Domenica 20 Agosto 2023, ore 19.00: S. Messa e reposizione del Simulacro della Vergine e dell’Urna reliquiaria nelle rispettive cappelle.