Quasi 400 migranti sbarcati stanotte a Pozzallo da peschereccio

Le prime indiscrezioni sono trapelate nella tarda serara di ieri: individuata una imbarcazione carica di migranti, circa 150 le prime stime poi corrette. Si tratta di un motopeschereccio che intorno all’una di notte è arrivato in autonomia a Pozzallo, scortato dai mezzi navali di Guardia costiera e Guardia di finanza. Un nunero impressionante: erano in 371 stipati a vordo del peschereccio approdato in banchina conmersiale al porto di Pozzallo. Tutti uomini, tra loro 10 minori maschi. Da una prina ricognizione sarebbero tutti originari del Bangladesh, eccetto una decina di egiziani. Sononstati destinatinin parte all’hot spot di Pozzallo e in parte sono stati trasferiti alla struttura ‘satellite’ di Modica. Nessun caso che ha avuto necessità di trasferimento in ospedale quasi tutti affetti da scabbia. Le operazioni di sbarco si sono concluse poco prima delle 4. Foto di repertorio

