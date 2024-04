Quasi 24 ore per spegnere l’incendio di Monterosso

Ci sono volute quasi 24 ore per spegnere l’incendio di Monterosso. Dalle 19 circa dell’8 aprile fino alle 19 di ieri, 9 aprile, quando finalmente le squadre sono riuscite a domare il fuoco in una zona molto impervia che si trova tra contrada Vigneri e contrada Calorio. Prima, sono intervenuti i Rangers Europa di Monterosso, ovvero la protezione civile, poi anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza alcune fattorie della zona.

LE OPERAZIONI

Le operazioni di spegnimento sono state difficili a causa delle sterpaglie e del vento che, soprattutto durante la giornata di ieri, ha imperversato nella zona. Inoltre, la zona in questione è piuttosto impervia e quindi non è stato facile neanche per i mezzi aerei arrivare. Prima, ieri mattina, un elicottero della forestale. Nel pomeriggio sono arrivati due canadair che hanno potuto fare rifornimento in mare e non al lago Dirillo o alla diga di Santa Rosalia, come di solito avviene, in quanto i due laghi sono in secca. Inoltre, la presenza dei tralicci non ha aiutato i mezzi aerei ad effettuare le manovre agevolmente e quindi anche per questo motivo le operazioni sono andate a rilento.

Secondo le prime stime, sarebbero 8 gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo.

Foto: Alessandro Pantano

© Riproduzione riservata