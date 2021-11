Qualità della vita: Ragusa torna prima in Sicilia (+16 posizioni) ma in basso nella classifica nazionale

Ragusa torna a essere la provincia siciliana dove si vive meglio. E’ il responso dell’indagine condotta da Italia Oggi e l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, giunta alla 23ª edizione, sulla qualità della vita nelle 107 province del Paese, che sarà pubblicata nell’edizione di domani in edicola dal quotidiano economico. Ragusa ha compiuto un balzo in avanti di sedici posizioni e si è attestata a quota 84, totalizzando un punteggio di 451,24.

Certo, la provincia iblea rimane nei bassifondi di questa classifica. Basti pensare che Parma, prima provincia per qualità della vita nel 2021, totalizza 1000 punti, dopo avere scalato 38 posizioni. Pordenone perde lo scettro e finisce in nona posizione, Trento si conferma seconda.

Fra le grandi città, Bologna è quarta, precedendo Milano e Firenze. L’Isola non fa una gran bella figura: Trapani è 92esima, Agrigento 95esima. Messina, Catania e Palermo sono rispettivamente 98, 99 e 100esima. Siracusa ultima siciliana, addirittura 104esima. Maglia nera è Crotone. Nove le dimensioni prese in esame dal rapporto, che Ragusaoggi.it approfondirà non appena sarà pubblicato.

Spiega il condirettore di Italia Oggi Marino Longoni in un editoriale sul numero in edicola domani: “Da una parte le metropoli hanno dimostrato di saper affrontare meglio la pandemia da Covid-19, tanto che, pur essendo state nel 2020 penalizzate da questa emergenza, nel 2021 hanno saputo riprendersi con maggior rapidità, dimostrando una resilienza più accentuata rispetto a quella dei centri di minori dimensioni”. Il secondo motivo è metodologico – spiega Longoni: ci si è accorti infatti che la classifica degli anni scorsi finiva per sovrappesare un indicatore, quello della popolazione e si è deciso quindi di ridimensionarlo: probabilmente anche questo ha contribuito a migliorare la posizione dei grandi centri rispetto ai piccoli”.