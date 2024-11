Qualcuno rischia di cadere: in pessime condizioni il marciapiede di via Monte Cervino a Ragusa

Il marciapiede di Via Monte Cervino, nei pressi della Scuola Primaria Palazzello, si trova in condizioni particolarmente pericolose, nonostante le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini. E’ quanto ci viene segnalato da un nostro lettore. La situazione è resa ancora più critica dalla vicinanza a spazi particolarmente sensibili, come i parcheggi riservati agli scuolabus e gli stalli per i disabili, che accentuano il rischio per bambini, persone con disabilità e altri utenti vulnerabili della strada.

Problematiche principali

La pavimentazione risulta danneggiata, aumentando il rischio di inciampi o cadute, specialmente per i bambini che frequentano la scuola e per i genitori o educatori che li accompagnano. La prossimità alle aree di parcheggio dedicate agli scuolabus e agli stalli per disabili amplifica il pericolo, considerando il frequente passaggio di persone con mobilità ridotta o bambini. Il degrado del marciapiede potrebbe costringere i pedoni a spostarsi sulla carreggiata, esponendoli al traffico veicolare.

I cittadini chiedono all’amministrazione comunale di ripristinare le condizioni di sicurezza del marciapiede.

