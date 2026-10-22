Punta Secca non va in letargo: lo chef Micieli lancia tre appuntamenti d’autunno

Quando gli ombrelloni si chiudono e il borgo torna dei suoi residenti, Punta Secca mostra un volto che pochi conoscono: il mare d’autunno, la luce bassa sul faro, le temperature che restano miti. È proprio questa stagione che lo chef Joseph Micieli ha deciso di raccontare, con tre appuntamenti in programma negli ultimi mesi dell’anno per allungare la vita della frazione oltre l’estate.
A Punta Secca Micieli guida tre ristoranti: Scjabica, Cucina Costiera e Adelina, l’ultima arrivata, aperta quest’estate. Ed è dalla terrazza sul mare di Adelina che partirà il calendario, domenica 25 ottobre all’ora di pranzo. Una degustazione informale, con dj set, in cui i piatti e le pizze dello chef incontreranno le bollicine e i vini di Alessandro Viola: in tavola un carpaccio di pescato con salsa autunnale, gli spicchi di pizza e i fritti di Adelina, accompagnati da un Blanc de Blanc Pas Dosé, dal metodo classico Trebìen e dal Rosé “50 gradi all’ombra”.
Si proseguirà domenica 1° novembre da Scjabica, con piatti d’autunno e materie prime alla brace abbinati ai vini Nuzzella dell’azienda agricola di Nicola Oteri. A dicembre, infine, un appuntamento che legherà i tre locali in un unico percorso di gusto, ciascuno con la propria identità.
L’idea, racconta lo chef, è nata guardando l’orizzonte proprio dalla terrazza di Adelina: incontri tra amici per chiacchierare, degustare e brindare, come si fa nel pranzo della domenica quando l’autunno invita ancora a stare all’aperto. Ma dietro c’è un obiettivo più ambizioso. Micieli, che a Punta Secca vive tutto l’anno, vorrebbe che il borgo avesse «vita propria 365 giorni l’anno», tenendo i fari accesi anche nei mesi che si considerano poco interessanti dal punto di vista turistico.
Una sfida che riguarda tutta la costa iblea, dove la stagione turistica resta concentrata in pochi mesi: far scoprire il borgo marinaro con altri colori, altri profumi e una cucina legata alle materie prime della stagione.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.