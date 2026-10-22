Punta Secca non va in letargo: lo chef Micieli lancia tre appuntamenti d’autunno

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Quando gli ombrelloni si chiudono e il borgo torna dei suoi residenti, Punta Secca mostra un volto che pochi conoscono: il mare d’autunno, la luce bassa sul faro, le temperature che restano miti. È proprio questa stagione che lo chef Joseph Micieli ha deciso di raccontare, con tre appuntamenti in programma negli ultimi mesi dell’anno per allungare la vita della frazione oltre l’estate.

A Punta Secca Micieli guida tre ristoranti: Scjabica, Cucina Costiera e Adelina, l’ultima arrivata, aperta quest’estate. Ed è dalla terrazza sul mare di Adelina che partirà il calendario, domenica 25 ottobre all’ora di pranzo. Una degustazione informale, con dj set, in cui i piatti e le pizze dello chef incontreranno le bollicine e i vini di Alessandro Viola: in tavola un carpaccio di pescato con salsa autunnale, gli spicchi di pizza e i fritti di Adelina, accompagnati da un Blanc de Blanc Pas Dosé, dal metodo classico Trebìen e dal Rosé “50 gradi all’ombra”.

Si proseguirà domenica 1° novembre da Scjabica, con piatti d’autunno e materie prime alla brace abbinati ai vini Nuzzella dell’azienda agricola di Nicola Oteri. A dicembre, infine, un appuntamento che legherà i tre locali in un unico percorso di gusto, ciascuno con la propria identità.

L’idea, racconta lo chef, è nata guardando l’orizzonte proprio dalla terrazza di Adelina: incontri tra amici per chiacchierare, degustare e brindare, come si fa nel pranzo della domenica quando l’autunno invita ancora a stare all’aperto. Ma dietro c’è un obiettivo più ambizioso. Micieli, che a Punta Secca vive tutto l’anno, vorrebbe che il borgo avesse «vita propria 365 giorni l’anno», tenendo i fari accesi anche nei mesi che si considerano poco interessanti dal punto di vista turistico.

Una sfida che riguarda tutta la costa iblea, dove la stagione turistica resta concentrata in pochi mesi: far scoprire il borgo marinaro con altri colori, altri profumi e una cucina legata alle materie prime della stagione.

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