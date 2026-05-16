Pulizia dei bordi stradali sulla Pozzallo Ispica per garantire sicurezza. La stagione estiva è alle porte

Lamentata da mesi l’incuria delle strade provinciali, in questi giorni si và verso la risoluzione del problema. Sono stati avviati i lavori di bonifica nella strada provinciale che collega Pozzallo con il litorale costiero di Ispica. L’intero asse costiero stradale è oggetto di pulizia straordinaria con la rimozione di erbacce e la potatura delle chiome di quegli alberi che trasbordano verso le sedi stradali. Ad eseguire i lavori una ditta incaricata dal Libero Consorzio comunale dopo aver preso atto dell’appello lanciato a viale del Fante dall’Amministrazione Ammatuna. Da tempo era atteso un intervento complessivo per ripulizie le banchine sui cigli stradale intestate da erbacce e da vegetazione di ogni tipo dopo le intense precipitazioni che hanno interessato il territorio nei mesi invernali ed in questi mesi primaverili. “Gli interventi di messa in sicurezza dell’arteria provinciale che collega la città di Pozzallo con la fascia costiera ispicese e cioè Santa Maria del Focallo e Marina di Marza sono iniziati. Si lavora per rendere più sicura e confortevole l’arteria provinciale. Le squadre operative da oggi sono già all’ opera. I lavori – dichiara il presidente della Seconda Commissione al Comune di Pozzallo, il consigliere comunale Francesco Giannone – sono fondamentali anche per eliminare definitivamente situazioni di pericolo, soprattutto nelle ore serali, quando molti giovani, transitano a piedi lungo la strada, provenendo dai locali della zona, per poter rientrare in maggiore serenità e sicurezza. Alla luce di questi interventi, si raccomanda agli automobilisti di prestare massima attenzione e di moderare la velocità in prossimità dei mezzi meccanici in movimento”.

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