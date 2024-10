“Puliamo la nostra città”: iniziativa a Modica in contrada Serrapero

Si chiama “Puliamo la nostra città” l’iniziativa annunciata da Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia del Comune di Modica, che si svolgerà sabato 5 ottobre dalle 16:00 alle 18:00 in contrada Serrapero, nei pressi del ristorante “Le 3 Querce”. L’evento rientra nel più ampio progetto “Puliamo il Mondo” promosso da Legambiente, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale alla tutela ambientale e alla cura degli spazi pubblici.

L’assessore ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini, evidenziando l’impegno concreto del Comune per promuovere una maggiore consapevolezza ecologica. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con Plastic Free, LegAmbiente Modica e l’Ufficio Ecologia del Comune, puntando su azioni pratiche come la pulizia del territorio per coinvolgere attivamente la popolazione nella salvaguardia dell’ambiente.

