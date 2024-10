Puliamo il Mondo: a Modica raccolti quasi 1000 kg di rifiuti

Quasi 1000 kg di rifiuti raccolti a Modica. Sono questi i risultati dell’iniziativa che si è svolta a Modica il 5 ottobre nell’ambito del programma “Puliamo il Mondo” di Legambiente. L’iniziativa, denominata “Puliamo la nostra Città”, si è svolta in contrada Serrapero, nei pressi del ristorante “Le Tre Querce”, ed è stata realizzata in collaborazione con Plastic Free, Legambiente Modica e l’Ufficio Ecologia del Comune di Modica.

I risultati

Durante la giornata, sono stati raccolti quasi 1000 chili di rifiuti, inclusi pneumatici abbandonati, materiali inerti e rifiuti di vario tipo, pericolosi per l’ambiente. L’assessore all’ecologia, Samuele Cannizzaro ha evidenziato il duplice valore dell’iniziativa: non solo per la bonifica di una zona naturalistica importante, ma anche per la grande partecipazione di associazioni, istituzioni e cittadini, impegnati a migliorare l’ambiente locale.

© Riproduzione riservata