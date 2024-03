Pubblicato il bando aggiornato per la Ragusa-Catania: scade il 16 settembre

Anas ha pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il bando aggiornato per la realizzazione del raddoppio della Ragusa-Catania. Come si ricorderà, infatti, il precedente bando era stato ritirato in quanto ritenuto non adeguato visto l’aumento dei costi delle materie prime.



Confermato l’intervento diviso in 4 lotti per un importo complessivo di € 1.434.485.348,93.

La documentazione di gara che ha in pancia la dotazione che permette l’adeguamento dei prezzi è quindi disponibile per le domande di partecipazione/offerta la cui scadenza è fissata al 16 settembre 2022, ore 12.

Speriamo bene. Dopo la buona notizia riguardante il bando di gara per la metropolitana di superficie, arriva una nuova buona notizia che riguarda il progetto di raddoppio della Ragusa – Catania. Infatti dopo il decreto del presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha annunciato l’inserimento di altri 200 milioni di euro per l’appalto, l’Anas ha pubblicato la gara con scadenza il 16 settembre 2022.

Insomma dopo lo stop e l’annullamento del primo bando, adesso sembra che ci sia un nuovo spiraglio. Restano quattro i lotti per la gara a procedura aperta CT 13/22 per l’affidamento del collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana”.

Il lotto n.1 per 219.169.197,86 € va dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso); il lotto n. 2 per 277.860.050,83 € va dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 “Grammichele” (escluso); il lotto n. 3 per un importo di 235.005.548,38 € va dallo svincolo n. 5 “Grammichele” (compreso) allo svincolo n. 8 “Francofonte” (escluso); il lotto n.4 per 369.350.726,37 € va dallo svincolo n.8 “Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana” (escluso). Se c’è qualcuno interessato, batta un colpo perché adesso scuse non ce ne sono più.

fonte La Sicilia – Michele Barbagallo





© Riproduzione riservata