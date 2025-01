Provincia iblea più isolata tra lavori in autostrada e superstrada. Ecco le limitazioni ai collegamenti stradali verso Catania e verso Siracusa

La provincia di Ragusa sta affrontando un periodo di disagi, necessari, a causa di una serie di interventi infrastrutturali che stanno limitando la viabilità e accentuando un senso di isolamento per i suoi abitanti. Tra il lavori di raddoppio della Ragusa – Catania, con vari rallentamenti al traffico veicolare, e i nuovi lavori all’autostrada per Siracusa, anche nel tratto che parte da Modica, in pratica si rischia di restare isolati.

La comunicazione di Autostrade Siciliane

A partire dal 31 gennaio fino al 30 aprile 2025, il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) ha disposto la chiusura del tratto autostradale tra gli svincoli di Rosolini e Modica sull’autostrada A18 Siracusa-Gela. Questa misura si rende necessaria per consentire i lavori di costruzione del Lotto unico funzionale 6, 7 e 8, che comprendono il segmento “Ispica – Viadotti Scardina e Salvia – Modica”. Oltre alla costruzione, sono previste attività di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza dell’infrastruttura.

Parallelamente, il tratto autostradale tra Avola e Cassibile è stato chiuso a causa di gravi problemi strutturali rilevati sul viadotto Cassibile, dove quattro dei dodici tiranti risultano spezzati, mettendo a rischio la stabilità del ponte. Di conseguenza, i veicoli diretti a nord sono obbligati a uscire allo svincolo di Avola e rientrare a Cassibile, causando lunghe code e disagi significativi per gli automobilisti. Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha sollecitato il CAS a trovare soluzioni rapide per mitigare i disagi, ricevendo rassicurazioni sull’attivazione di un Comitato Operativo Viabilità presso la Prefettura per monitorare la situazione e adottare misure concrete.

I rallentamenti per il raddoppio della Ragusa – Catania

Queste chiusure si aggiungono ai rallentamenti già presenti sulla strada Ragusa-Catania, dove sono in corso lavori di raddoppio della carreggiata. Tali interventi, seppur necessari per migliorare le infrastrutture viarie, stanno causando ulteriori disagi agli automobilisti, con tempi di percorrenza aumentati e deviazioni obbligatorie.

La concomitanza di questi cantieri sta accentuando il senso di isolamento della provincia iblea, rendendo difficoltosi gli spostamenti quotidiani. La comunità auspica che i lavori procedano con celerità e che vengano adottate misure efficaci per ridurre al minimo i disagi, ripristinando al più presto una viabilità efficiente e sicura.

© Riproduzione riservata