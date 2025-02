Province, mozione bipartisan all’Ars: sospendere concorsi in vista del voto

Nel corso della seduta tenutasi a Sala d’Ercole, numerosi deputati di maggioranza e opposizione hanno presentato e votato all’unanimità un ordine del giorno rivolto al presidente della Regione, Renato Schifani, che prevede la sospensione delle procedure concorsuali avviate dai commissari straordinari dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane.

L’iniziativa, che intende porre in pausa i concorsi in attesa dell’insediamento dei nuovi vertici degli enti di area vasta – eletti nel mese di aprile – si propone di lasciare la decisione finale a tali futuri organismi. Secondo i promotori dell’ordine del giorno, questa scelta garantisce il ripristino della massima trasparenza e regolarità nella competizione elettorale, permettendo ai nuovi organi di valutare con competenza le esigenze degli enti da amministrare.

Il deputato ragusano del Partito Democratico, Nello Dipasquale, che è intervenuto duramente in aula, ha commentato l’iniziativa affermando: “La decisione più corretta e di buonsenso è far decidere i futuri organismi. L’iniziativa nasce dalle anomalie registrate in alcune province e, lasciando la scelta a chi presto guiderà le ex Province, si assicura che ogni procedura concorsuale risponda alle reali necessità degli enti, garantendo così trasparenza e regolarità della competizione elettorale.”

L’ordine del giorno, che ha ottenuto il consenso unanime, evidenzia come la politica regionale si stia orientando verso una revisione dei processi amministrativi in vista delle imminenti elezioni. Il documento attende ora un intervento formale da parte del presidente Schifani, che dovrà valutare la proposta.

Intanto proprio in questi giorni è scoppiata una polemica politica su alcune procedure concorsuali avviate dalla Provincia regionale di Ragusa. Il Partito Democratico ha lanciato delle accuse circa le procedure e le modalità riferite ad un concorso per dirigente amministrativo. E sull’argomento proprio domani si terranno due conferenze stampa. Una è del direttore generale Nitto Rosso che ha annunciato “importanti comunicazioni”, mentre l’altra è del parlamentare Nello Dipasquale che ha annunciato un suo intervento per contestare le procedure concorsuali in itinere.

Dipasquale aveva anche richiesto di utilizzare una sala della Provincia per svolgere la sua conferenza stampa ma ha ricevuto il diniego da parte del commissario Patrizia Valenti che ritiene invece che le dichiarazioni di Dipasquale siano lesive della sua persona e che sta valutando di adire alle vie legali. E per tali ragioni ha negato l’utilizzo della sala. La conferenza stampa di Dipasquale si farà all’esterno della Provincia. Intanto l’ente provinciale sui propri canali social ha annunciato che intende presentare querela per diffamazione nei confronti di alcune testate giornalistiche.

