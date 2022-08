Protezione dalla pioggia estiva: come scegliere il miglior ombrello?

L’estate è il periodo più caldo dell’anno, ma anche quello dove è più facile che ci siano improvvise piogge molto forti. Per questo motivo, in questo articolo andremo a vedere come scegliere il miglior ombrello per proteggerti dalla pioggia estiva.

Come scegliere i migliori ombrelli per la protezione dalla pioggia estiva?

L’ombrello anche se non sembra, è un elemento essenziale durante il periodo estivo, perché potrebbe proteggerti da forti piogge improvvise ed evitare che rimani bagnato per diverso tempo nel corso della giornata.

Nonostante la funzione di tutti gli ombrelli sia la stessa, proteggerti dalla pioggia, esistono diversi tipi di modelli che si differenziano tra loro per caratteristiche.

Gli ombrelli classici sono lunghi e rigidi, non possono essere ripiegati su loro stessi. Hanno una superfice molto grande che ti coprirà completamente dalla pioggia, ma questa grande superficie potrà essere un contro in caso di forte vento.

Gli ombrelli a gabbia di uccello, hanno una forma particolare che copre interamente le spalle e la parte superiore del busto. Molto spesso vengono realizzati in materiali trasparenti per permettere a chi li utilizza una maggiore visuale.

Infine, ci sono gli ombrelli compatti, di dimensione più piccola e pieghevoli, molto leggeri e comodi per essere trasportati. Probabilmente la soluzione più pratica, ma anche quella che ti copre meno.

Dopo aver visto quali tipologie di ombrelli esistono ora vediamo quali caratteristiche valutare.

Il manico dell’ombrello è molto importante. Il manico in legno è molto elegante, ma se non ben trattato può scheggiarsi e rovinarsi con l’acqua Le alternative meno belle esteticamente, ma più pratiche sono la plastica e la gomma. La gomma è antiscivolo e permette anche di mantenere più caldo alle mani.

La cupola degli ombrelli che può essere di diversi materiali. Molto frequenti sono gli ombrelli con cupole in nylon, poliestere o in pvc, anche se il materiale migliore è la seta perché idrorepellente.

Il telaio è un altro fattore da tenere in considerazione per acquistare i migliori ombrelli. La maggior parte dei telai è realizzata in carbonio oppure in fibra di vetro perché offrono una elevata resistenza non solo alla pioggia, ma anche alle folate di vento.

Ultimo fattore da tenere in considerazione sono le dimensioni. Esistono ombrelli richiudibili che possono essere comodamente piegati e inseriti nelle borse. Vi sono poi i classici ombrelli, più eleganti, ma più ingombranti.

Quali sono le migliori marche di ombrelli?

La scelta possibile per acquistare un ombrello perfetto per le tue esigenze è molto vasta. Oltre al loro lavoro di protezione dall’acqua, dal troppo sole o in alcuni casi dal vento, l’ombrello migliore è quello che può essere considerato un accessorio che stravolge l’outfit, rendendolo da anonimo ad unico e stiloso.

Ti consigliamo quindi di acquistare gli ombrelli di Moschino, il mix perfetto tra praticità ed eleganza. Oltre alle grandi firme di alta moda, puoi scegliere anche marche ugualmente belle, ma meno conosciute e quindi più economiche, come per esempio: Perletti, Happy Rain o Pierre Cardin.

Queste sono solamente alcune delle numerose marche, pronte ad offrire una vasta gamma di ombrelli.