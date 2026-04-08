Protezione Civile e cittadini coraggiosi: encomi a Santa Croce Camerina

Santa Croce Camerina ha celebrato una cerimonia speciale per riconoscere il coraggio e l’impegno dei cittadini e dei volontari che si sono distinti per atti eroici e servizio al territorio. Durante l’evento, l’amministrazione comunale ha conferito encomi solenni a chi ha operato in situazioni di emergenza, proteggendo persone e proprietà.

Tra i premiati spiccano i membri del Gruppo comunale di Protezione Civile, protagonisti durante la campagna antincendio boschiva del 2025 e durante l’ondata di maltempo dello scorso gennaio. Il loro intervento ha permesso di ridurre rischi e danni, garantendo sicurezza alla comunità in condizioni di grande pericolo.

Riconoscimenti sono stati assegnati anche a Tommaso Latina e Andrea Matarazzo, che nel giugno 2024 hanno impedito che un’aggressione in un patronato degenerasse, proteggendo chi era presente. Entrambi i cittadini hanno agito in prima persona, dimostrando coraggio e rapidità di azione.

La cerimonia ha evidenziato come gesti diversi, come l’intervento in emergenze naturali e la protezione diretta dei cittadini, condividano lo stesso valore: l’amore per il prossimo e il senso di responsabilità verso la comunità.

Le dichiarazioni del sindaco



Al termine della cerimonia, il sindaco Peppe Dimartino ha commentato: «Oggi per la nostra comunità è un giorno importante. Questo riconoscimento rappresenta la gratitudine di un’intera popolazione verso chi ha scelto di mettersi al servizio degli altri con altruismo e abnegazione». Il primo cittadino ha poi rivolto un ringraziamento speciale al Gruppo comunale di Protezione Civile per la presenza costante e competente sul territorio, sottolineando il ruolo fondamentale dei volontari durante emergenze e criticità.

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