Protesta dei Tir, Salvini sblocca i fondi: pagamenti a 32mila imprese, ma i blocchi continuano

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Arrivano le prime risposte del Governo alla protesta degli autotrasportatori che da giorni interessa la Sicilia e altre regioni del Sud, con blocchi stradali e pesanti ripercussioni sulla circolazione delle merci. Dal vertice tenutosi oggi nella Prefettura di Milano tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il viceministro Edoardo Rixi e le associazioni nazionali del settore emerge l’impegno a sbloccare risorse per circa un miliardo di euro, mentre si cercano ulteriori 150 milioni.

Secondo quanto annunciato dal ministro, i pagamenti raggiungeranno 32mila imprese entro novembre. “La situazione non è risolta, è l’inizio di un percorso”, ha precisato Salvini, spiegando che le risorse erano rimaste ferme per ragioni burocratiche.

Tra gli impegni figurano lo sblocco dei crediti d’imposta sul gasolio, i contributi per le Autostrade del mare e una norma che renda automatico l’adeguamento dei costi del carburante. Secondo Conftrasporto, i 430 milioni già stanziati salirebbero a circa 480 milioni per coprire il 70% dell’extracosto del gasolio da maggio ad agosto. Ulteriori risorse per settembre e ottobre dovrebbero arrivare attraverso un decreto d’urgenza.

Le associazioni mantengono comunque un atteggiamento prudente. Unatras annuncia che vigilerà sull’attuazione degli impegni, mentre il Governo chiede la rimozione dei blocchi ancora in corso. Un nuovo confronto è previsto per il 27 ottobre. Soddisfazione per i risultati dell’incontro viene espressa anche da Riccardo Verona, presidente nazionale di AN.BTI Confcommercio, che sollecita però maggiore attenzione al comparto del trasporto persone. “Accogliamo positivamente l’attenzione dimostrata dal Ministero, ma chiediamo ora un’immediata convocazione di un tavolo permanente presso il MIT con le principali sigle del trasporto persone”, dichiara Verona.

Intanto Salvini ha annunciato un ulteriore confronto con i rappresentanti autonomi che presidiano le strade siciliane, tra cui il Comitato trasportatori siciliani coordinato da Salvatore Bella. La partita, dunque, resta aperta: agli annunci dovranno seguire pagamenti effettivi e provvedimenti concreti, mentre in Sicilia le proteste continuano a mettere sotto pressione il sistema dei trasporti e della distribuzione.

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