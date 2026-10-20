Caro carburanti, a Ragusa solo un distributore su quattro tiene il gasolio sotto i 2,20 euro. Per la benzina va meglio

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nel giorno in cui i tir fermi ai caselli attendono la risposta del governo sul caro carburante, arriva una mappa utile a chi oggi deve fare il pieno. Secondo un’analisi di Facile.it sui prezzi pubblicati dal Ministero e aggiornati al 19 ottobre, in provincia di Ragusa solo il 26 per cento dei distributori vende ancora il gasolio sotto la soglia dei 2,20 euro al litro. Per la benzina la situazione è più respirabile: il 60 per cento degli impianti resta sotto i 2 euro.

La fine dello sconto sulle accise

Il punto di partenza è la fine dello sconto sulle accise. Da allora il prezzo del diesel è tornato a salire e ha sfondato in molti casi il tetto che alcune compagnie si erano date. Su oltre 1.560 distributori siciliani analizzati, circa 365 sono riusciti a restare sotto i 2,20 euro al litro per il gasolio: il 23 per cento del totale. Per la benzina gli impianti sotto i 2 euro sono circa 970, pari al 62 per cento.

Ragusa nella media, Enna e Trapani le peggiori

La provincia iblea si colloca leggermente sopra la media regionale per il gasolio e leggermente sotto per la benzina. La classifica è guidata da Palermo, dove il 32 per cento dei distributori tiene il diesel sotto soglia e il 76 per cento la benzina sotto i 2 euro. Seguono Caltanissetta (27 e 59 per cento), Agrigento e Ragusa (26 per cento sul gasolio, con il 67 e il 60 per cento sulla benzina), Messina (24 e 69), Siracusa (23 e 59) e Catania (20 e 51).

In coda ci sono Trapani, con appena il 14 per cento di impianti sotto soglia per il gasolio, ed Enna, dove la percentuale scende al 12 per cento per il diesel e al 26 per cento per la benzina: nell’entroterra, dove la concorrenza tra impianti è minore, il rincaro si sente di più.

Cosa significa per chi guida

Il dato ragusano dice una cosa semplice: tre distributori su quattro, oggi, chiedono più di 2,20 euro per un litro di gasolio. Chi ha un diesel ha quindi un margine ristretto per risparmiare e conviene controllare i prezzi prima di fermarsi, anche attraverso l’osservatorio del Ministero che pubblica ogni giorno i listini comunicati dai gestori. Per chi va a benzina, invece, sei impianti su dieci restano sotto i 2 euro.

Sono numeri destinati a cambiare in fretta, in un senso o nell’altro, a seconda di ciò che uscirà dal confronto di oggi tra autotrasportatori e governo. Per ora, però, la fotografia è questa.

© Riproduzione riservata