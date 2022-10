Protesta degli alunni dell’Archimede di Modica, costretti a effettuare le lezioni nei laboratori

Ancora proteste degli studenti, stavolta a Modica. A indire una protesta per oggi, 14 ottobre, l’istituto Archimede di Modica. In particolare, a protestare, saranno tutte le classi, ovvero più di 600 alunni, che andranno a manifestare contro l’ufficio scolastico principale di Ragusa.

La manifestazione è stata indetta in quanto all’istituto Archimede sono in corso dei lavori di ristrutturazione per rendere lo stabile antisismico. Oltre ad essere in ritardo, molte aule sarebbero incomplete perchè i lavori procedono a rilento. Dopo 2 anni e mezzo, non è stata comunicata una data di conclusione dei lavori.

Il dirigente, dall’inizio di settembre 2022, sta chiedendo l’Ufficio Scolastico Principale di Ragusa di trovare delle classi negli altri plessi scolastici presenti a Modica, per collocare 4 intere classi e più, che da oltre 1 mese, sono costrette a seguire le lezioni dentro i laboratori della scuola, bloccando la possibilità di utilizzare i laboratori anche ad altri ragazzi delle classi 5° e non solo.

Così facendo, i docenti delle materie tecniche, sono impossibilitati a procedere con il programma scolastico, e completarlo entro il termine dell’anno, senza dare la giusta preparazione ai ragazzi, che si troveranno ad affrontare gli esami di maturità.

Ricordo che il nostro dirigente sta contattando in maniera continua l’Ufficio Scolastico Provinciale, ma al momento non ci sarebbe stata alcuna risposta.

Tra poco i lavori, comprenderanno anche una seconda parte dell’istituto, portando così a 7, il numero delle classi senza aule.

La protesta inizierà oggi fino alle ore 13 ma non si esclude che potrebbe continuare anche nei prossimi giorni. Il luogo scelto è la sede dell’istituto, in via Fabrizio 138.