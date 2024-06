Europee: il camper della Libertà a Ragusa. De Luca: strepitoso il calore della gente

Il leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà Cateno De Luca ha trascorso un’intera giornata a Ragusa e nella sua provincia nei giorni scorsi

Tra visite alle aziende agricole e non, che rappresentano il motore dell’economia della Sicilia, e incontri programmati con simpatizzanti e tesserati ha avuto modo di illustrare il progetto politico pensato per le europee dell’8 e 9 giugno.

La conferenza stampa a Ragusa, dove è arrivato il Camper della Libertà, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sul progetto politico Libertà.

“Stiamo chiedendo ai siciliani e alle siciliane, ha affermato De Luca, un supplemento di fiducia per difendere la nostra leadership in Sicilia e darci l’opportunità di cambiare il sistema. Un sistema che non possiamo più accettare”.

Rispetto ai temi locali De Luca sollecitato dalle domande dei giornalisti ha affrontato quelli legati all’aeroporto, alle condizioni della Sanità e all’impatto sul territorio della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Prima di pensare a un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ha affermato De Luca, occorre pensare alla rete di strade e infrastrutture necessarie per raggiungere il Ponte, perché non ci crede nessuno che le realizzeranno dopo aver costruito il Ponte“.

Il tour nel ragusano è proseguito con tappe a Modica, Vittoria e Comiso.

La giornata si è poi conclusa con un comizio ad Ispica e l’inaugurazione del nostro comitato elettorale.

Un nuovo presidio di Libertà sul territorio grazie alle instancabili sentinelle della Libertà che ci supportano ogni giorno.

