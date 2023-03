Prostituzione a Ibla: denunciate due persone per favoreggiamento

Due tunisini sono stati denunciati per favoreggiamento della prostituzione dai carabinieri di Ibla. Si tratta di due uomini, rispettivamente un 59enne e un 58enne, cugini tra di loro, i quali avevano preso in locazione un bilocale a Ibla. Poi, hanno subaffittato i due vani per 1200 euro al mese a due donne straniere dedite alla prostituzione.

E’ STATO CHIESTO ANCHE IL SEQUESTRO DELL’IMMOBILE

I carabinieri di Ibla hanno controllato l’abitazione e, insieme alle due donne, vi erano anche un cliente e uno dei due denunciati. Oltre alla denuncia, è stato chiesto all’Autorità Giudiziaria il sequesto dell’immobile.