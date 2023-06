Prorogati i commissari delle Asp per altri quattro mesi

Il governo Schifani ha prorogato per quattro mesi l’incarico dei commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) e delle Aziende Ospedaliere Siciliane. La decisione è stata presa durante l’ultima seduta di giunta, su proposta dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo.

I commissari straordinari, il cui mandato sarebbe scaduto il 30 giugno, continueranno a svolgere il loro ruolo fino al 31 ottobre o fino al completamento delle procedure di selezione e nomina dei nuovi direttori generali, qualora tali procedure siano concluse prima della data del 31 ottobre. Naturalmente, la proroga riguarda anche l’Asp di Ragusa.

LA DECISIONE

Questa proroga è stata decisa al fine di garantire continuità gestionale e funzionale alle aziende del Sistema Sanitario Regionale della Sicilia. Nel frattempo, il dipartimento per la Pianificazione strategica ha comunicato che i lavori della Commissione regionale per la selezione dei candidati idonei al ruolo di direttore generale sono in fase di conclusione e si prevede che i colloqui si svolgeranno nel prossimo mese di luglio.

La decisione di prorogare gli incarichi dei commissari straordinari e dei direttori sanitari e amministrativi è stata presa al fine di garantire stabilità e continuità nell’amministrazione delle aziende sanitarie, in attesa dell’individuazione dei nuovi direttori generali tramite una procedura di evidenza pubblica.