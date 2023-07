Pronto soccorso in tilt: da Regione una direttiva per rotazione medici. Ma risolverà?

Una rotazione temporanea di personale medico nei pronto soccorso degli ospedali dell’isola. E’ il contenuto di una direttiva dell’assessore regionale alla salute Giovanna Volo che dovrebbe permettere di fare fronte alla mancanza di medici nei pronto soccorso dell’isola. In provincia di Ragusa la situazione è analoga a quella che si vive nei tre ospedali della provincia di Ragusa. Pertanto anche per il Ragusano si dovrebbe aprire uno spiraglio di luce importante.

Commentata favorevolmente dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, la direttiva dell’assessore regionale Volo.

La condivisione di questo provvedimento arriva da un professionista, che oggi ricopre il ruolo di primo cittadino, ma che ha alle spalle un passato di primario del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. “La grave carenza di personale sanitario nei tre Pronto Soccorso della provincia di Ragusa ha raggiunto livelli preoccupanti – afferma Ammatuna – la direttiva dà indicazioni specifiche alle Direzioni strategiche delle Asp siciliane.

In essa si obbligano i Direttori Generali di disporre in via d’urgenza, dando un’informativa alle organizzazioni sindacali aziendali, la rotazione temporanea di medici in possesso di specializzazione di medicina di emergenza-urgenza o in disciplina equipollente (o che prestano servizio in reparti equipollenti alla medicina di emergenza-urgenza), secondo modalità che consentono una migliore turnazione all’interno dei Pronto Soccorso con implementazione della presenza di personale medico. Finalmente – conclude il primo cittadino di Pozzallo – l’Assessorato regionale alla salute, seppur con ritardo, prende atto della grave situazione in cui versano i pronto soccorso siciliani.

Tocca ora ai Direttori Generali e ai Commissari dare esecuzione alla direttiva assessoriale al fine di far fronte alle persistenti criticità della carenza dei medici nelle aree dell’emergenza-urgenza”.