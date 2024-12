Pronto Soccorso di Ragusa: pazienti in attesa per ore con un solo medico operativo

Continuano a registrarsi gravi disagi al il Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II per la cronica mancanza di personale medico. Nella serata di venerdì scorso a causa di un’affluenza elevata e la carenza di personale medico si sono registrati lunghi tempi di attesa per i pazienti in sala.

L’episodio

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 19, un paziente che lamentava forti dolori addominali e sangue nelle urine si è presentato in Pronto Soccorso. Al momento del suo arrivo, erano già presenti circa 30 persone, alcune delle quali in attesa dalla mattinata. Dopo il triage iniziale, il paziente è stato fatto accomodare in sala d’attesa, senza l’assegnazione immediata di un codice di gravità.

L’attesa si è protratta per oltre cinque ore, arrivando fino a mezzanotte. Tra i presenti, secondo alcune testimonianze, anche una persona con evidenti ematomi, probabilmente dovuti a una caduta. Alle richieste di chiarimenti avanzate dai familiari di alcuni pazienti, il personale ha risposto che in quel momento era operativo un solo medico.

A seguito del prolungarsi dell’attesa, il paziente con dolori addominali è stato trasferito autonomamente dai familiari presso la Guardia Medica, dove è stato visitato tempestivamente e sottoposto a diagnosi.

L’episodio evidenzia ancora una volta le criticità organizzative e strutturali del sistema sanitario locale, soprattutto nei servizi di emergenza, dove la carenza di personale può determinare situazioni di forte disagio per i pazienti e per i loro familiari.

