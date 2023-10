Pronta la reception dell’Istituto Alberghiero del “Cataudella” di Scicli

Conclusa ieri la sistemazione della reception dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”. Il team del dirigente scolastico Enzo Giannone lavora senza sosta, anzi corre, per concretizzare un progetto che ha permesso al nuovo indirizzo di studi dell’alberghiero, con sede in contrada Bommacchiella, di dotarsi di tutte quelle attrezzature necessarie a dare “forma” alla scuola.

Per l’intera giornata di ieri si è lavorato con il montaggio della reception.

“Un altro importante risultato che, grazie alle risorse del PNRR, mettiamo a disposizione dei nostri studenti – commenta il preside Enzo Giannone – in meno di due anni abbiamo realizzato, tra cucina, sala ristorante e reception, quello che normalmente in una scuola pubblica si realizza in tanti anni. Mi preme dire che siamo felici di aver fatto tutto ciò per la nostra comunità”. Ieri, sui social, anche i complimenti del provveditore agli studi di Ragusa, Viviana Assenza. Un motivo di orgoglio, questo, per una scuola che guarda lontano, che mira ad una formazione concreta per i tanti studenti che la scelgono.

L’acquisto di arredi ed attrezzature destinati ai laboratori è stato possibile grazie ad un finanziamento, nell’ambito del PNRR, del PON Scuola in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito dello scorso mese di marzo destinato alle scuole che hanno al loro interno gli indirizzi alberghiero, agrario, nautico o aeronautico. Il “Quintino Cataudella”, forte dei due moduli agrario ed alberghiero, ha partecipato ottenendo la somma di 350 mila euro servita ad acquistare attrezzature per l’indirizzo alberghiero e per l’indirizzo agrario.

Gli acquisti del “Cataudella” che sono, oggi, una realtà.

Mantecatore-sorbetteria per gelato e temperatrice cioccolato, macchina per ghiaccio, forno per pizzeria e pasticceria, planetaria impastatrice, sfogliatrice a rulli, macchina per il sottovuoto, piani cottura, piastre ad induzione, scaldavivande, friggitrici, bollitori, vetrina espositiva refrigerata, macchina da caffè, banco bar per sala ristorante, carrelli flambè, chafing dish, distributori bevande calde e fredde, e molti altri piccoli elettrodomestici per il modulo dell’alberghiero. Due trattori e macchine per la lavorazione del terreno, una stazione di rilevamento GNSS – GPS, strumenti da laboratorio, bancali flusso e riflusso per florovivaismo e floating system e lavori di sistemazione agraria per l’indirizzo agrario.